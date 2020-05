Ilmahoiatus rikkus äärepealt Eesti ujuja Merle Liivandi omapärase emadepäeva plaani

«Helistasin kohalikule NBC telekanali ilmateadustajale, ning ta hoiatas, et plaanitud päeval on kohas, kus tahtsin ujuda, suur äikesetormi oht,» täpsustas Liivand, kes pidi seetõttu erilist emadepäeva sündmust ilma pärast tähistama päev varem.

«Kahjuks on meil juba läänekaldal randu avatud, ning inimesed on sinna tohutult prügi jätnud, seega usun, et peab rohkem puhtast loodusest rääkima,» täpsustas Liivand, kelle sõnul on Florida osariigis erinevates linnaosades rannad juba avatud (paljud on koroonaviiruse pandeemia tõttu kehtestatud piirangute tõttu siiani veel suletud).