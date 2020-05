Eelmisel nädalal möödus Teise maailmasõja lõpust 75 aastat. Kas me aga teame, mis sai fašistliku Saksamaa armeesse mobiliseeritud ja1945. aastal keset Euroopat kodutuks jäänud eestlastest?

Siin on kohane meelde tuletada Eesti sõdureid, kes täitsid Nürnbergis üllatavalt tähtsat rolli. Nende meeste loo on värvikalt lahti jutustanud Briti ajaloolane Mark Felton , kes jagab jälgijatega oma Youtube'i kanalil kõige uskumatumaid sõjaaegseid seiklusi.

Saksamaa oli okupeeritud Baltimaadest mobiliseerinud tuhandeid mehi rahvusväeosadesse nagu Eesti Leegion . Diviisiga liitus ka vabatahtlikke, kes nägid seda ainsa võimalusena Punaarmee vastu võitlemiseks. Need, kes end Kesk-Euroopas USA vägede kätte andsid, olid nüüd sõjapõgenikud. Nõukogudemaal ootas surm, keset Euroopat olid nad kodutud.

Sellises seisus otsustasid ohvitserid Vaido Viitre ja Verner Puurand - allveelaeva Kalev viimane kapten - minna ameeriklaste jutule. Kuna neil oli hädasti valvureid juurde vaja, võeti pakkumine kohe vastu. Kuigi SS-üksused olid keelatud, leppisid USA ohvitserid kokku, et eestlased on jõuga natsisaksa armeesse mobiliseeritud, mis on osaliselt tõene.