EUROVISIOONIKÕNE ⟩ Uku Suviste ära jäänud Eurovisiooni etteastest: plaanisime palju muudatusi

Eesti Laul 2020 võitjaks kuulutatud Uku Suviste saab vaatamata Eurovisiooni lauluvõistluse ära jätmisele võimaluse osaleda Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) korraldatud eriüritusel «Eurovision: Europe Shine A Light».

Selle eel istus Suviste videokõne vahendusel maha Taani juutuuberi ja Eurovisiooni online-saatejuhi NikkieTutorialsiga (kodanikunimega Nikkie de Jager). Nelja-minutilise kõne jooksul räägiti nii eriolukorrast kui ka võistluseks plaanitud lavaesitlusest. Jutuks tuli ka «armastus», millele oli pühendatud Suviste tänavune võistluslugu «What Love Is».

Suviste rääkis esmalt sellest, kuidas on tema jaoks kulgenud koroonaviirusest tingitud eriolukord. «On olnud päris huvitav aeg, õnneks palju puhkamist, pärast rahvuslikku lauluvõistlust ma vajasin seda aega, et vabaks võtta,» tunnistas Suviste ja lisas, et on tegelenud kodus palju laulukirjutamisega.

NikkieTutorials tahtis ka teada, mida armastus Suviste jaoks tähendab. Küsimuse peale kostis Suviste esmalt naljatades, et Nikkie juba surub talle peale, kuid lõpuks tõdes: «armastus, see on [...] välja andmine. Armastus minu jaoks on andmine, mitte nii väga selle vastuvõtmine või selle tundmine, vaid andmine.»

«Arvan, et see on kõige lihtsam viis seda öelda,» ütles Suviste.

Videokõne keskel rääkis Suviste aga täpsemalt sellest, mida esialgu Eurovisiooni lauluvõistluse lavaesitluseks plaaniti.

Uku Suviste eurovisioonikõne juutuuber NikkieTutorialsiga (vasakul). FOTO: Kuvatõmmis videost

«Me plaanisime viimaseks esitluseks palju muudatusi, täiesti teistsugune, me ei tahtnud teha midagi, mida me juba teinud olime,» tunnistas Suviste, kelle Eesti Laul 2020 võiduloo minimalistlik lavakujundus koosnes umbes sajast küünlast.

Suviste sõnul sai suure lava, selle kõigi võimaluste ja LED valgustuse olemasolu (põrandal, külgedel, seljataga) arvesse võttes plaanitud etteaste, mis oleks loonud võimsa muinasjutulise 3D maailma.

Lisaks tuli jutuks tõsiasi, et Suvistet ei valitud automaatselt Eestit järgmise aasta Eurovisioonil esindama. NikkieTutorials tahtis teada, mis tunde see Suvistes tekitab.

«Täitsa okei,» vastas Suviste ja lisas: «mul on vaja läbida üks filter vähem.» Suviste jäi selles osas optimistlikuks ja loodab, et tal on palju toetajaid, ning loodetavasti leiab ta ka järgmise aasta Eesti Laulu jaoks vajaliku inspiratsiooni.