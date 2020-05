VIDEO ⟩ Mees on veendunud oma mustanahalisuses ja muudab oma nahavärvi

Nuka Zeus jagab Youtubes oma kujuteldamatut teed mustanahalisuseni alates eelmisest aastast. Nimelt teeb ta süste ravimiga, mida peaks kasutama nahaprobleemidega inimesed.

Paljud kasutavad seda aga kunstpäevitusena, nii ka tema. Mustanahaliste kogukonnas üles kasvanud Nuka on veendunud, et ta tegelikult ei ole valge. Lihtsalt nahaga on veidi valesti läinud. Järjest tumedamaks muutuvat Nukat jälgib 2500 inimest.

Huvitaval kombel võib ravim põhjustada ka püsivaid erektsioone. Selle otsa Nuka enda sõnul komistanud ei ole. «Kui üldse midagi, siis on see töötamise lõpetanud,» arvas ta.

Karmid sõnumid

Oma kunagi punakat tooni habeme ja juuksed on ta ka süsimustaks värvinud. Juba varasemast ajast on tal ka kätel tätoveeringud «Pe***e valged» ja «Mustade võim».

Nuka Zeusi profiilikas on üsna loov. FOTO: Youtube

Samuti rääkis ta, kuidas inimesed temalt hoolega Melanotani kasutamise kohta küsivad. «Kui keegi teist teeb neid süste selleks, et mustanahaliseks hakata, annan ma teie valgetele p****tele nahatäie! Mis kurat teil viga on?» pahandas ta fännidega.

Ilmselgelt on vahe selles, et Nuka oli seespoolt sünnist saati mustanahaline. Tema väitel on aga selle loogika tema vastu kasutamine rassistlik. Õige nahatooni nimel on Nuka valmis koguni tervise pandiks panema - päevitades iga teine päev solaariumis.

Mees reklaamib seda kõikjal. Ühes videos näitas ta, et oli oma maja ees heki püganud paistma kirjana «MALCOLM X». See on ühe legendaarse USA mustade eestvõitleja nimi, kes mõrvati 1965. aastal.