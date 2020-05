SKANDAAL SOOMES ⟩ Pettusega vahele jäänud Soome spordimassöör: ameerika stiil siin ei tööta

Pikalt USAs elanud ja tippprofiklubide massöörina töötanud Yrjövuori avaldas Soomes kaks elulooraamatut, milles kirjeldab oma tööüleasendeid, suhteid tippsportlastega. Soome uudisteagentuuri STT andmetel on aga raamatus esitatud faktid fiktsioonid, mis ei vasta tõele. Näiteks nimetab Yrjövuori tänavu jaanuaris meie seast traagilselt lahkunud Kobe Bryantit oma lähedaseks sõbraks, mis, nagu selgub, ei vastanud tõele. Samuti kirjeldab ta kuidas mitmed teised NBA korvpallistaarid (LeBron James, James Harden) on hirmsasti tahtnud temaga koostööd teha või just soomlane on olnud mehe edu nurgakiviks. Samuti on ta ennast ehtinud ametinimetustega, mida ta pole kunagi kandnud ega tohtinudki vastava hariduse puudumise tõttu.