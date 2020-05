PILDID JA VIDEO ⟩ Trump lahkus ootamatult pressikonverentsilt: ärge küsige minult, küsige Hiinalt

Kanali CBS esindaja ja Valge Maja korrespondent Weijia Jiang küsis 11. mai pressikonverentsil Trumpilt, miks ta pidevalt kordab, et USAs on tehtud koroonaviiruse teste rohkem ja paremini, kui teistes riikides, edastab cnn.com.

«Miks see nii tähtis on? Sellest on tehtud ülemaailmne võistlus, samas sadu ameeriklasi sureb ikka iga päev?» küsis ajakirjanik.

Kanali CBS Valge Maja korrespondent Weijia Jiang 11. mail president Donald Trumpi pressikonverentsil FOTO: KEVIN LAMARQUE/Reuters/Scanpix

Trumpi vastas Jiangile ärritunult.

«Inimesed surevad kõikjal maailmas. See on küsimus, mille te peaksite esitama hoopis Hiinale. Ärge küsige minult, küsige Hiinalt. Eks?» sõnas USA president.

USA president Donald Trump rääkimas 11. mail Valge Maja Roosiaias toimunud koroonapandeemia teemalisel pressikonverentsil. Ta kõrval on näha loosungeid tekstiga, et USA on koroonaviiruse testimises juhtiv riik FOTO: SIPA/Scanpix

Twitteris end Lääne-Virginias sündinud hiinlaseks tituleeriv Jiang küsis Trumpilt, et miks ta Hiinat puudutava kommentaari suunas just temale.

«Ütleksin kõigile, kes mulle sellise nõmeda küsimuse esitaksid nagu sina tegid, täpselt sama,» sõnas Trump.

Siis jätkas Trump teiste ajakirjanikega, kellest üks tahtis Hiina teemaga jätkata, kuid Trump lõpetas järsult pressikonverentsi ja lahkus.

Uudistekanali CNN Valge Maja korrespondent Kaitlan Collins (paremal) ja kanali CBS Valge Maja korrespondent Weijia Jiang, kelle küsimus 11. mail toimunud pressikonverentsil USA presidenti Donald Trumpi ärritas FOTO: KEVIN LAMARQUE/Reuters/Scanpix

Meediasse halvasti suhtuval Trumpil on ka varem ajakirjanikega probleeme tekkinud.

Twitteris hakati Jiangi toetama ja tekkis kampaania #SupportWeijiaJiang.

«Toetan Weijia Jiangi, kuna president Donald Trumpi rünnak oli rassistlik,» teatas sarjast «Star Trek» tuntud näitleja ja inimõigusaktivist George Takei.

CNNi poliitikakommentaator April Ryan kirjutas, et Trumpi käitumine ajab südame pahaks.

«Tere tulemast klubisse. Trumpi suhtlusviis jätab soovida ja see on kohutav,» teatas sotsiaalmeedias Ryan, kellel on Trumpiga varasemast karme kogemusi.

Trumpi on kritiseeritud selle eest, et ta nimetas koroonaviirust «Hiina viiruseks». See oli paljude silmis Aasia juurtega ameeriklaste ründamine.

Jiang kirjutas mõni aeg tagasi Twitteris, et Trumpi nõunikuga suheldes nimetas see isik koroonaviirust «kung-fluks», olles viide Hiina võitluskunstide üldnimetusele kung-fule ja samas kaudselt ka tema juurtele.

USAs on koroonaviiruse diagnoosi saanud 1,38 miljonit inimest, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 81 000 inimeselt ja paranenud on 219 000 inimest.