Noal Gallagher kokaiini kõrvalmõjudest: pidin end ükskord haiglasse sisse kirjutama

52-aastasel muusikul tekkisid paanikahood ja kord Ameerikas viibides muutus olukord nii rängaks, et ta pidi abi otsima haiglast, kirjutab Mirror. «See oli vahemikus 1995 kuni 1998. Need olid minu pöörased aastad,» meenutas Gallagher. «Pidin end ükskord haiglasse sisse kirjutama. Olin kusjuures Detoridis ja kujuta ette, et oled psühhoosis ning pead siis haiglasse minema. Nad ei saa aktsendi tõttu ühestki su sõnast aru ja sa lihtsalt seletad, et oled enda arvates siitilmast lahkumas.» «Mul olid mõned eriti jõhkrad paanikahood ja seepärast ma lõpetasingi,» seletas rokkas Matt Morgani veebisaates. «Aastaks 1997 olin ma läinud täiesti segi. Tegin palju narkootikume ning mina ja Liam olime kontrolli alt täiesti väljunud.»

Noel Gallagher tuhnis hiljuti oma kodustes arhiivides ja avastas 2009. aastal tegevuse lõpetanud Oasise seni avalikustama pala «Don't Stop» demoversiooni. Gallagher ütles, et leidis demo enda kodust märgistamata CD-plaadi pealt. «Ülejäänud maailmale sarnaselt, on ka minul olnud võimalus aega surnuks lüüa. Seega otsustasin ma lõpuks üle vaadata, mis lood on neil sadadel plaatidel, mis mul karpides on ja kuhu ei ole mitte midagi peale kirjutatud,» seletas ta «Saatuse tahtel leidsin selle vana demo, mille kohta arvasin, et see on jäädavalt kadunud on.»