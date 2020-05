Eriolukorra piiranguid eirav Elon Musk: kui keegi vahistatakse, siis palun, et see oleksin vaid mina

Paistab, et mees on valmis ka oma tegude eest vastutama ja arvestatud on variandiga, et politsei võib ta käed raudu lüüa. Kohaliku ametivõimu esindaja lausus siiski, et kuigi nad on Elon Muski avaldusest teadlikud, puudub neil hetkel plaan teda või teisi tehase töötajaid vahistada. Politsei hetkel arutab omavahel, mida edasi teha.