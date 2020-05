INTERVJUU ⟩ Telesaade «Alarm – koroonast hirmuvabalt» küsib: kas paanika paisus üle võlli?

«Maailma ja Eesti on vallutanud koroonapandeemia hullus, mis on halvanud kogu ühiskonna. Inimesed on hakanud tundma surmahirmu millegi ees, mis neid ilmselgelt massiliselt ei tapa. Mis on selle taga? On see vandenõu inimkonna vastu? Tahetakse meid ehk orjastada? Kiibistada? Vangistada? Ja teha seda meie üle suuremat võimu võttes, sest hirmunud inimest on kõige lihtsam kontrollida? Uurime, mis on selle õiguslikud tagajärjed ja vaatame, kas ajaloo spiraal on jõudnud tagasi hetke, kus üks eestlane teise peale kaebab, kus naaber võib olla kõige ohtlikum vaenlane. Kas äkki on kõige taga hoopis hirm ise?» seisab saate intrigeerivas tutvustuses.