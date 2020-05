Aastal 1110 kadus Kuu taevast, kuid nüüd selgus, et tegemist ei olnud kuuvarjutusega

Sajandeid arvati, et tegemist võis olla ebatavalise kuuvarjutusega, hiljutine uuring lükkas selle ümber, teatab sciencealert.com.

Astronoomid arvasid, et tegemist võis olla ebahariliku kuuvarjutusega, mida nimetatakse mustaks kuuvarjutuseks ja mille puhul Kuu muutub Maalt vaadatuna atmosfääriolude tõttu nähtamatuks.

Teadlastemeeskond analüüsis veel Gröönimaa jääst võetud proove. Nad otsisid, kas aastate 1108 – 1110 vahel tekkinud jääkihis on märke vulkaanipurskes tekkinud tuhast ja nad leidsid need.

Teadlaste arvates oli nimetatud ajavahemikul kuskil väga võimas vulkaanipurse või mitu purset, kuid nad ei leidnud kohe, mis vulkaan see olla võis.

«Tulemäe tipus oli tuld ja paks tuhakiht mattis riisipõllud. Me ei ole kunagi varem midagi sellist näinud,» on Jaapani ajalooürikus, mis pärineb 1108. aastast.

Teadlased uurisid ka puude kasvurõngaste kohta käivat informatsiooni ja selgus, et 1109. aasta oli põhjapoolkeral väga külm, sest taevas oli pidevalt hallikas ja päikesekiired ei pääsenud läbi. Saak oli kasin ja tekkis näljahäda. Puude kasvuringid olid väga õhukesed. Ka see viitas, et kuskil oli toimunud mingi vulkaaniline kataklüsm.