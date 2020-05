VIDEO ⟩ Ott Lepland viib uue looga teekonnale, kus on nii kirge kui ka romantikat

«Laulu sõnum on emotsionaalne ja inspireeritud elust enesest. Olen kindel, et nii mõnigi kuulaja tunneb sõnade sisus ära momente ja mõtteid oma enda elust ja kogemustest. Laulu sõnumi eesmärk ongi tõdeda, et isegi kui elu annab meile vahel mõtlemapanevaid õppetunde, siis on meie kohus need omandada ning minna edasi targema ja tugevamana,» võtab loo saamisloo kokku laulja ja helilooja Ott Lepland.