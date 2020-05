LÜKKUB EDASI ⟩ Lembelaulik James Blunt sel suvel Tallinnas ei esine!

4. juunil Alexela kontserdimajas toimuma pidanud kontsert lükkub seoses Eriolukorra pikendamisega Eesti Vabariigis edasi järgmisesse aastasse. James Blunti Tallinna kontserdi uueks kuupäevaks on 3. juuni 2021. Uuel kuupäeval kehtivad juba ostetud piletid.



Viimati esines James Eestis 2018. aasta kevadel. Pikk seisev ovatsioon pärast järjekordse väljamüüdud kontserdi lõppu kinnitas taaskord, et Blunt on tagasi oodatud iga hetk.

Laulja kuues stuudioalbum nimega «Once Upon A Mind» nägi ilmavalgust oktoobri lõpus ning sisaldab üksteist lugu, mis on oma lihtsuse ja siiruse poolest tohutult värskendavad. Pärast väikest flirti elektroonilise muusikaga oma eelmisel plaadil, on ta tagasi juurte juures, kirjutades klassikalisi laule, mis toidavad hinge ja puudutavad südant. Läbi terve albumi võib tunda õhkumas soojust ning tundelist isikupära.

Laulja tunnistas, et tegu on tema kõige sügavalt isiklikuma albumiga peale viisteist aastat tagasi ilmunud debüütplaati «Back to Bedlam», millelt pärineb ka Blunti ülemaailmselt kuulsaks teinud pala «You're Beautiful».

Muusiku enda sõnul on ta viimastel aastatel üritanud kirjutada lugusid, mis inimestele meeldida võiksid. «Nüüd aga kirjutasin laule inimestele, kellele ma päriselt neid kirjutama pean. Irooniline on see, et uus materjal haakub paljude inimestega rohkem, sest see on palju siiram. Arvan, et see on kõige ausam album, mis ma kunagi teinud olen. Selle poolest on uus plaat sarnane minu debüütalbumiga «Back to Bedlam», et kirjutasin lugusid oma elukogemustest, mis minuga tol ajal juhtunud olid.»