Ghana tehasetööline nakatas 533 kolleegi koroonaviirusega

Pealinna Accra viroloogialabori laborandid tegid tehase nakatunud kindlaks möödunud nädalal võetud 921 koroonaproovi seast. Arvatakse, et tehases, kus töötab üle 1000 inimese, võib veel nakatunuid olla.

Ghana tervishoiuministeerumi andmetel on koroonaviirusega nakatunuid üle 4700, viirushaiguse tagajärjel on surnud 22 inimest ja paranenud on ligi 500 inimest.