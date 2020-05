Sildarude spordipere lõhenes: Kelly jäi koos emaga, isa elab ja treenib Henryga

Kui varem vastutas Kelly kui ka samuti tippsportlase teed sammuva 13-aastase venna Henry finantsasjade eest isa Tõnis, siis enam see nii ei ole.

Juba möödnunud sügisel oli näha märke, et Eesti üks tuntumaid spordiperekondi Sildarud enam päris ühte sammu ei käi. Kelly astus isa tiimist välja ja jätkas treenimist oma armastatu Mihkel Ustavi juhendamisel. Henry aga harjutab edasi isa käe all.

Kelly ja Tõnis Sildaru - kui kõik oli veel kena. FOTO: Peter Morning / ESPN Images

Lahku on läinud ka perekond, kirjutas Delfi esmaspäeval. Kellyle kuuluvas Tallinna servas asuvas majas elavad perekonna meessoo esindajad Tõnis ja Henry. Varem ühiselt jagatud Mustamäe korteris elavad edasi Kelly ja ema Lilian Sildaru.

Kinnistusraamatu andmetel on krundil 404 340 euro suurune hüpoteek Kelly Sildaru kasuks, mille kohta tegi kohus otsuse 2019. aasta 8. jaanuaril. Sellekohane sissekanne tehti kinnistusraamatusse 17. jaanuaril 2019.

Nüüd, täisealisena on Kelly Sildaru läbi oma esindaja, advokaat Helen Hääle esitanud Eesti Suusaliidule järelepärimise, et mis seisus on Kellyle mõeldud suusaliidu kontole laekunud sponsor- ja toetusrahad.

Spordiaasta tähed 2019 fotosein: Kelly Sildaru ja Lilian Sildaru. FOTO: Remo Tõnismäe / Postimees Kelly Sildaru kaitsja kommentaar Elu24 küsis Kelly Sildaru esindavalt advokaadilt Helen Häälelt looga seoses kommentaari, mille avaldame täismahus. «Kelly ja Lilian on mul palunud teatada, et nad ei soovi perekonna siseküsimusi ajakirjanduses arutada. Vastab tõele, et perekonnas on praegu keerulised ajad. Ajakirjanduse kaudu nende perekonnaküsimuste lahendamine ei ole hea ega õige. Kelly ja Lilian mõistavad ajakirjanduse huvi, kuid paluvad ajakirjandusel respekteerida nende soovi mitte ajada ega arutada pereasju ajakirjanduse kaudu. Samuti paluvad Kelly ja Lilian juhul, kui ajakirjandus siiski peab vajalikuks nende eraeluga seonduvalt mingite materjalide avaldamist, kaaluda avaldatavat võimalikult igakülgselt ja mh. arvestada seda, et Kelly on alles saanud täisealiseks ja iseseisvat elu alustamas, Henryl aga on pere toetust ja kaitset veelgi rohkem vaja.»

«Kelly Sildaru andis aprilli keskpaiku teada, et esindab ennast nüüd ise,» rääkis suusaliidu peasekretär Tõnu Seil. «Enne seda oli kogu aeg Sildarude esindajaks perepea Tõnis Sildaru. Meie omavahelises suhtluses ei ole mingeid probleeme ei Kellyga ega ka Tõnisega,» ütles ta.

Seil selgitas, et Kelly Sildaru küsis suusaliidu käest infot oma nende vahendite seisu kohta, mis liiguvad läbi liidu ja on saanud ka vastuse.

«Mingeid numbreid me siinkohal avalikustama ei hakka. Kõikidel toetustel on väljamaksereeglid, kuigi vorme on erinevaid. Eesti Olümpiakomitee toetuse saamiseks on vajalik sportlaseleping või muud ettepanekud, kuidas sportlane soovib seda toetust kätte saada. Seda me oleme Kelly Sildarult ka palunud, kuid pole veel saanud. Ilma selleta ei saa me raha välja maksta. See on nii olnud ka varasematel aastatel, summa akumuleerub, tekib jääk, millest me tahaks vabaneda. Mõlemale osapoolele on summad teada. Pall on tegelikult Kelly Sildaru käes.»

Seil rõhutas, et Suusaliidu huvi on tegeleda sportlaste, mitte nende eraeluga. «Meie jaoks on kaks väga head atleeti Kelly Sildaru ja Henry Sildaru. On oluline, et nad jätkaks oma sportlasteed ja me saaks neid edaspidigi toetada nende vahenditega, mis neile on ette nähtud. Nende eraelu ei puutu Suusaliitu,» ütles ta.