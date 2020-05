PILDID ⟩ Naine vallandati töökohalt, sest ta oli liiga ilus... ja nüüd ajab ta netitööga kõvasti pappi kokku

Küll aga kipub nii olema, et kes viimasena naerab, naerab paremini, sest nüüd teenib naine kuus ligi 50 000 naela (ligi 56 899 eurot) ja kõike seda tänu sellele, et postitab OnlyFans lehele endast seksikaid kaadreid.

Stephanie, kel on 11-aastane tütar Destiny, sõnas väljaandele Daily Star: «Ma töötasin restoranis ettekandjana, kuid mu töökaaslased vihkasid mind, sest meesterahvad tahtsid alati, et mind neid teenindaks ning jätsid mulle alati rohkem jootraha kui teistele.»

Seejärel soovitas üks fotograaf, et teeksin omale konto OnlyFansi leheküljele ja ma tegin seda ning see muutis mu elu täielikult. Nüüd olen ma iseenda boss ning teen ise reegleid...»

Stephanie lisas ka, et see on teda väga palju aidanud. Tänu sellele töökohale saab ta reisida, oma tütrele kõike võimaldada ning arved alati õigel ajal ära maksta. Lisaks on ta peagi ka päris oma kodu omanik.