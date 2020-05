Maratoniks treeninud Briti diplomaat jäi kadunuks

Perekonna teatel lahkus Morris 6. mail kella 10.30 ajal kohaliku aja järgi kodust, et minna maratoniks treenima, teatab bbc.com.

Politsei andmetel jooksis 52-aastane diplomaat, kelle erimärgiks on ta näol asuv suur punane sünnimärk, oma Hampshire’i Farnhami Bentley kodu lähedastel tänavatel ja teedel.

Politseinikud on otsinud kolme lapse isa nii ta kodu lähedalt kui kaugemalt, kuid seni ei ole teda leitud.

Richard Morris töötab Briti välisministeeriumis, mille esindajate teatel on nad oma töötaja kadumise pärast mures. Esindajad lisasid, et Morrisest saab alates juulist Ühendkuningriigi eriesindaja Fidžil.

Morris on varem olnud Austraalias Sydneys Briti peakonsul ja diplomaat Mehhikos Mexicos.

Hampshire’i politsei kutsus inimesi üles, et kui keegi Richard Morrist näeb, andma temast neile teada. Politsei edastas mehe välimuse kirjelduse, mille kohaselt on ta 180 sentimeetrit pikk, valgenahaline, hallinevate juuste ja habemega ning näol on suur sünnimärk.