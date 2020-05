Uus kuninglik beebi! Luksemburgi kroonprints sai isaks

Maailma värskeim sinivereline sai nimeks Charles Jean Philippe Joseph Marie Guiillaume ehk lühidalt prints Charles – just nagu Suubritannia troonipärija, kirjutab ajakiri People . Väike ilmakodanik on nüüd Luksemburgi troonipärimisjärjekorras teine. Pandeemia tõttu pidi prints Charles oma vanavanemate suurhertsog Henri ja hertsoginna Maria Teresaga kohtuma videosilla vahendusel. Prints Guillaume hoidis teda oma vanematele tutvustades uhkelt süles.

Mees sõnas haigla ees kohaliku pressiga vesteldes, et tegemist on imelise päeva. Prints täheldas, et nii temal kui ta abikaasal oli sel raskel ajal äärmiselt hea meel nii toredat uudist maailmaga jagada. «Sünd on lootuse sõnum. See on õnnistus,» ütles Guillaume.