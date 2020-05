Emadepäev Kardashianite moodi: Kris Jenner sai kingituseks kondoome, viina ja vibraatori

Jenner jagas oma emadepäeva kingitust tütrelt enda isiklikul Instagrami kontol, kus naisel on üle 30 miljoni jälgija. Oma Instagrami-lugudes näitas Jenner kõigile, mis ta ühelt oma tütrelt emadepäevaks sai.

Kohe kingikorvi peal oli Belvedere'i viinapudel, selle all aga kondoomid. Korvis oli ka kanepiveip, ning lõõgastumiseks mõeldud Tom Fordi lõhnaküünal ja näomask. Jenner sai endale emadepäevaks ka roosa vibraatori, mida nähes küsis tõsielustaar imestunud: «kas see on seksuaalne?»