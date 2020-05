VIDEO ⟩ Videos leivategemist õpetanud naisele lõppes see halvimal viisil

Video pani sotsiaalmeediass tšiillane Andres Perku Alegría ja seega on loogiline arvata, et see video on tehtud Tšiilis.

Koroonakarantiini ajal hakkasid inimesed rohkem pöörama tähelepanu toidule, sest oli rohkem aega kokkamiseks ja küpsetamiseks.

Sellest arvatavalt lähtus ka videol nähtav naine, kes jagab oma leivaretsepti ja õpetab, kuidas leiba küpsetada.

Videol on näha, et naisel on köögilaual puidust lõikelaud, sellel on ümar tainas ja kauss jahuga.

Naine jagab leivategemise kohta selgitusi ja paneb tainale jahu. Siis võtab tainarulli ja hakkab tainast rullima, kuid kõik lendab vastu teda, kaasa arvatud kauss jahuga.

Suurem osa jahust jõuab naisele näkku ning tainas, lõikelaud ja jahukauss kukuvad põrandale. Küpsetaja suust tuleb nii üllatushüüatus, et kõik läks nässu.

Videot näinute sõnul oli naisel lõikelaua äär üle köögilaua ääre, lisaks hakkas ta tainast rullima äärel. Tekkis katapuldi efekt, mis lennutas jahukausi naisele näkku.

Jahune naine paneb küpsetusasjad lauale tagasi ja hüüab kellelegi, et ta video tegemise lõpetaks.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti muiates, et see on koroona tingimustes uus küpsetusviis.