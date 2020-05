Itaalia miljonärist playboy poole noorem kallim ootab mehe esimest last

DJ ja kunagine ärimees Gianluca Vacchi on oma playboy elustiili najal sotsiaalmeedias kogunud üle 15 miljoni fänni. Nüüd on aga 52-aastasest miljonärist saamas pereisa, sest tema poole noorem tüdruksõber on ootamas mehe esimest last, vahendab Daily Star.

Miljonär jagas rõõmusõnumit sotsiaalmeedias emadepäeval, 10. mail. «Mul on väga hea meel teatada, et mina ja Sharon ootame last, ja temast saab minu lapsele ema, kellest olen alati unistanud,» rääkis Vacchi videopostituse vahendusel. Sama video postitas oma kontole ka Donseca.

Miljonär on pärit rikkast Bologna päritolu Vacchi perekonnast ja tema isale kuulus rahvusvaheline Industria Maccine Automatiche firma, kus 52-aastane playboy oli varem ka juhatuse liige.

2000. aastate alguses omandas Vacchi mitmeid ettevõtteid, sealhulgas Last Minute Toursi, mille ta on praeguseks enamasti maha müünud.

Tema netoväärtuseks hinnatakse 300 miljonit dollarit (umbes 267 miljonit eurot), ehkki mõne allika sõnul võib tema väärtus olla koguni 414 miljonit eurot.

DJ'na on Vacchi teinud tena playboy elustiili iseloomustavad muusikavideoid, neist kaks populaarsemat («Trump-it» ja «Viento») on kokku vaadatud ligi sada miljonit korda. Möödunud suvel sattus Vacchi sotsiaalmeedia skandaali keskmesse, kuna andis ühe oma tantsuvideo filmimise ajal modellile pepulakse.