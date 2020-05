Tallinnas ja Tartus alustatakse autokinoga

Tallinnas korraldab autoüritusi Apollo Kino . Lauluväljakul näidatakse kassahitte LED-ekraanilt, heli jõuab autosse raadio kaudu. Tagatud on kontaktivaba piletimüük, sularaha- ja kaardimaksevaba tootemüük ning kohapealne kontroll, et külastajad püsiksid terve seansi aja autos.

Lauluväljakule sisenedes kontrollitakse pileteid kontaktivabalt viipega läbi autoakna, mille järel suunatakse auto ettenähtud parkimiskohale. Kinosnäkke saab tellida Bolt Food mobiilirakenduse kaudu ning need tuuakse tellija autoni. Enne seanssi saab autoga käia drive-in WC-s. Seansi ajal lubatakse tualetti kasutada ka autota.

Apollo autokino on avatud 15. maist 18. juulini ja näidatakse kaht-kolme filmi päevas. Orienteeruvad seansside algusajad: argipäeviti kell 18.00 ja 22.00, nädalavahetustel kell 16.00, 18.00 ja 22.00. Esimesena näidatakse Eesti filmi «Asjad, millest me ei räägi» . Rohkem infot siit.

Tartus korraldab autokino üritusi Elektriteater ning need toimuvad Eesti rahva muuseumi B-parklas, Raadi lennuvälja kõrval. Igal õhtul linastub üks film. Algusaeg on liikuv ning sõltub päikeseloojangu ajast, kuid algab üldiselt 30 minutit pärast loojangut. Esimestel nädalatel on filmide algusajaks 22.15.