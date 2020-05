Kui mitmete suuremate kassahittide («Tenet», «Wonder Woman 1984», Marveli «Must lesk», «Kiired ja vihased 9», uus Bondi-film jt) treilerid on väljas juba koroonaeelsest ajast, siis on aastal 2020 kinosõprade jaoks varuks veel küllaga ootusärevust, sest sel aastal jõuavad teiste suurfilmide seas kinolinale veel näiteks Steven Spielbergi "West Side Story" ja tulekul on eriolukorra tõttu 2021. aastasse lükatud filmide treilerid.