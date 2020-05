PISARAKISKUJA ⟩ 42 päeva järjest tööl olnud parameedikust ema pääses tagasi laste juurde

Leilani Williams-LeMonier läks märtsi lõpus vabatahtlikuna appi New Yorki koroonapandeemiaga võitlema, vahendas fox8.com. Ta töötas 42 päeva järjest 12-tunnistes vahetustes ning jõudis tagasi esmaspäeva õhtul.

«Ma teadsin kohe, et tahan minna,» rääkis Leilani, kelle jaoks on teiste aitamine sama hästi kui DNAs. Otsuse võttis ta vastu koos perega: tal on kolm last, 19-aastane Alivia, 17-aastane Adrianna ja 10-aastane Kale. «Me olime kõik ühel meelel, et see on hea, et ma appi lähen,» ütles Leilani.

Leilani elukaaslane on legendaarse hevibändi Judas Priest endine laulja Tim Owens ehk Ripper. Enamasti on just tema see, kes pikalt kodust ära on, kuna peab välismaal esinema. «Ta oli nii isetu. Ta ei tahtnud, et ma läheks, aga ütles, et see on mu elutöö,» rääkis Leilani.

New Yorgis tegeles Leilani peamiselt koroonahaigetega. «Nende hapnikuküllastuse tase oli nii madal, ma pole kunagi midagi sellist näinud,» rääkis ta koroonapatsientide kohta. Eriti rasked olid esimesed kaks nädalat, pärast seda muutus olukord rahulikumaks. Leilani on raskustega aga harjunud: «Kiirabis töötades ei tea kunagi, mis ees ootab.»

Emotsionaalne üllatus

Leilani sai teada alles esmaspäeva hommikul, et ta saadetakse koju tagasi. Ta helistas elukaaslasele, kuid palus lastele mitte öelda, et ta koju tuleb. «Ma ütlesin, et ta viiks lihtsalt lapsed elutuppa,» rääkis naine.

Niimoodi õnnestus emotsionaalne taaskohtumine videosse saada. Videos istuvad kolm last elutoas diivanil ning Tim ütleb neile, et nad vaataks aknast välja. Alguses lapsed naeravad selle peale, kuid vaatavad siiski aknast välja ning näevad Leilanit hoovis seismas. Pisarais lapsed jooksevad õue ja kallistavad ema.

Taaskohtumine muutis ka ema emotsionaalseks: «Ma nutsin terve kodutee, kuna teadsin, et üllatan neid. Ma polnud neist kunagi varem nii kaua eemal olnud.»