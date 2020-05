Tõnis Sildaru: olen Kelly jaoks alati olemas

«Aga Kellyga kohtus me käinud ei ole, leppisime kokku, et maja läheb Kelly nimele,» lisas pereisa Tõnis, kes elab koos perepoeg, samuti tippsporti pürgiva Henry Sildaruga tütre nimel olevas majas. Kelly ja ema Lilian elavad eraldi.

Ka oma finantsasjaajamise on Kelly Sildaru enda hoolde võtnud ja andis teada, et Suusaliidu või isa asemel tuleks sponsoritel tema poole pöörduda otse. Sellest teavitas Kelly aprillis ka suusaliitu ning uuris sealt ka oma rahalise seisu kohta.

«Tahan toonitada, et tegelikult on nii Kelly, kui ka Henry jõudnud sinna, kus nad on, suuresti tänu suusaliidule. Ilma nende toeta ei oleks me seal, kus oleme. Ja mul pole mingit põhjust arvata, et rahadega seal peaks mure olema,» kinnitas Tõnis Sildaru.