VIDEO ⟩ Londoni raudteejaama töötaja peale sülitati ja ta suri Covid-19 tõttu

Briti raudteetöötajate ametiühing teatas, et kaks nädalat tagasi sülitas 47-aastase Belly Mujinga peale mees, kes ähvardas ta nakatada koroonviirusega, edastab bbc.com.

Lisati, et Mujinga oli koos oma kolleegiga 22. märtsil ehk 14 päeva enne oma surma tööl, kui neid järsku ründas üks mees, kes oli silmnähtavalt agressiivne.

«Ründaja ähvardas neid verbaalselt ja ütles, et on nakatunud koroonaviirusega ning nakatab ka nemad,» teatas Briti raudteetöötajate ametiühing.

Muijnga abikaasa Lusamba Gode Katalay sõnul oli võõras mees ta naiselt küsinud, et mida ta teeb Victoria raudteejaamas ja naine oli vastanud, et töötab seal. Pärast seda oli mees naise peale sülitanud.

Nii Mujinga kui ta kolleeg haigestusid mõned päevad hiljem. Mujingal oli juba varem probleem kopsudega ja hingamisraskusi ning haigus süvendas neid. Enne oma surma oli ta hingamisaparaadi all.

Mujingat jäi lisaks abikaasale leinama ka 11-aastane tütar. Sugulased kritiseerisid Mujinga tööandjat, et terviseprobleemide tõttu riskirühma kuulunud naine pidi otseselt reisijatega kokku puutuma. Varem töötas ta piletimüügis, kus sai distantsi hoida.

Briti võimud teatasid märtsis, et koroonaviiruse meelega levitajaid ja sellega ähvardajaid ootavad ees kriminaalsüüditused.

Selline otsus langetati pärast seda, kui mitmed teenindussektoris töötavad inimesed teatasid politseile, et neid ähvardati koroonaviirusega, nende peale aevastati, köhiti ja sülitati.

Suurbritannias on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 226 000 inimese ja viirushaigusse on surnud ligi 33 000 inimest. Paranenute kohta andmed puuduvad.

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosiga 4,23 miljonit inimest, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 290 000 inimeselt ja paranenud on 1,48 miljonit inimest.