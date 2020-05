Laulja Bryan Adams palus vabandust, et süüdistas koroonaviiruses nahkhiiri söövaid inimesi

Cnn.com teatel kirjutas ta selle juurde, et pidi 11. mai õhtul esinema Londonis Royal Albert Hallis, kuid nahkhiiri söövate inimeste, metsloomaturgude ja metsloomade müügiga viirust levitavate ahnurite tõttu jääb see ära ning maailmas kannatavad viiruse tõttu sajad tuhanded inimesed.

Bryan Adams esinemas veebruaris 2019 Suurbritannia meretagusel alal Kaimanisaartel FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Adamsi arvates saab maailm koroonaviiruse tõttu taimetoitlasi juurde.

Kanada popstaari kommentaar jäi pajudele sotsiaalmeedia kasutajatele silma ja nende arvates oli see rassistlik.

«Tundub, et kellegi rassilised vaated on jäänud suvesse 1969,» oli üks kommentaar viitega Adamsi populaarsele palale «Summer of ’69», kuid ka 20. sajandi keskpaiga rassilisele diskrimineerimisele.

Lisaks sellele oli veel palju kommentaare, milles Adamsi sõnavõtt hukka mõisteti. Oli neid, kelle arvates ründas laulja mitte aasialasi üldiselt, vaid eelkõige hiinlasi.

Koroonaviiruse pandeemia algas möödunud aasta lõpul Hiinas Hubei provintsis Wuhanis.

Adams postitas 12. mail uue klipi palaga «Into the Fire» ja kirjutas, et palub vabandust.

«Palun vabandust kõigi ees, keda minu eelmine sõnum solvas ja puudutas. Ma lihtsalt tahtsin pöörata tähelepanu metsloomaturgudele, kus loomi julmalt koheldakse ja tapetakse. Sellised turud on viiruseallikad. Minu eesmärgiks oli samuti rõhutada, kui tähtis on taimetoitlus. Olen mõtetes kõigiga, kes võitlevad eesliinil maailma tabanud pandeemiaga,» kirjutas tuntud kanadalane.

Bryan Adamsi kontsert Royal Albert Hallis on lükatud edasi aprilli 2021.

Kanadas on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 71 000 inimese, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 5000 inimeselt ja paranenud on rohkem kui 34 000 inimest.