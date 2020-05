VIDEO ⟩ Costa Rical saadi kätte uus megakogus kokaiini, mis pidi minema Hollandisse

1250 kilo kokaiini sisaldanud konteiner pidi jõudma Hollandisse Rotterdami, kus selle tänavaväärtus ulatub politsei hinnangul miljonitesse eurodesse, vahendas Reuters.

Costa Rica avaliku julgeoleku minister Michael Soto selgitas, et narkovastase üksuse ametnikud leidsid kokaiini ananassimahla sisaldanud lasti ülevaatamisel.

«Narkopolitsei viis selle (ülevaatuse - toim.) läbi, analüüsides kõiki laevu, aluseid ja konteinereid, mis väljuvad ülitähtsatesse sihtkohtadesse. Selle põhjal liikusid nad teise etappi, milleks on skaneerimine ja nii see oluline kogus avastati,» rääkis Michael Soto.

Minister lisas, et tegemist on rahvusvahelise politsei ühise jõupingutusega, et tuvastada ja peatada sellised lastid.

Tegemist on juba kolmanda narkootikumide saadetisega, mille ametivõimud on viimase kuue kuu jooksul leidnud.

Riigi ajaloo suurim avastatud kokaiinilast

Politsei viis riigi ajaloo suurima avastatud kokaiinilaadungi Alajuelas asuvasse lennubaasi. FOTO: Reuters / Scanpix

15. veebruaril avastasid võimud peaaegu kuus tonni konteineritesse peidetud kokaiini ja pidi samuti Rotterdami jõudma.

Narkootikumid peideti Hollandisse Rotterdami suunduva lillesaadetise vahele, vahendas AFP.

Võimud avastasid veebruaris läbiotsimisel 202 kohvrit, mis sisaldasid kokku 5 048 kokaiinipakki, millest igaüks kaalus umbes üks kilo.

Narkoveos kahtlustatavana peeti kinni 46-aastane Costa Rica elanik.

Riigi ajaloo suurima avastatud narkolaadungi turuväärtus oleks Hollandis olnud ligi 126 miljonit eurot, vahendas Reuters.

Viimased narkootikumide konfiskeerimised Costa Rical on ainult tõestanud seda, et riik on üks suurimaid narkootikumide Euroopasse eksportijaid, vahendas Insight Crime.

«Ühest küljest oleme õnnelikud, kuid teisalt on see murettekitav, et tegemist on väga suurte narkootikumide kogustega,» rääkis Costa Rica narkopolitsei juht Juan José Arevalo.

Üle viietonnise kokaiinilaadungi teekond sai Costa Ricas alguse suure tõenäosusega riigi kirdeosas asuvast suurest põllumajandusalast San Carlosest, mis on muutunud narko Euroopasse vedamise nurgakiviks.

San Carlos toodab enamikku Costa Ricast eksporditavaid puu-, köögivilju ja ilutaimi ehk samu tooteid, mida narkokaubitsejad kokaiinisaadetiste varjamiseks kasutavad.

Varem on ametivõimud paljastanud San Carloses talusid ja pakkimisettevõtteid, mis tegutsevad narkokaubitsejate all, kes soovivad kokaiini peita ananassi, kassaava ja muude toodete seaduslike saadetiste vahele.

Rotterdami narkosaadetised

Hollandi tollitöötajad leidsid Rotterdami sadamas 27. märtsil ja 30. märtsil mitme läbiotsimise käigus üle 2000 kilo kokaiini, vahendas NL Times.

Narkootikume leiti Brasiiliast ja Costa Ricast saabunud puuvilja- või puuviljatoodete saadetistest.

27. märtsil leiti Brasiiliast pärit mangodega täidetud konteinerist 1170 kilo kokaiini.

Saadetis pidi edasi minema ühele Zwaagi ettevõttele.

Hiljem samal päeval leiti veel kaks kokaiinilaadungit, millest üks oli 20 kilone ja teine 14 kilone. Mõlemad olid peidetud Brasiiliast pärit laimimahla konteineritesse.

Need kaks konteinerit olid mõeldud Rotterdami ettevõttele.

30. märtsil leidsid tolliametnikud Costa Ricast pärit ananassidega täidetud konteinerist 865 kilo kokaiini. Konteiner pidi minema ühele Antwerpeni ettevõttele.