Hendrik Sal-Saller: kuhugi telefoni lällamine ei ole minu rida

Erinevalt paljudest teistest Eesti artistidest, pole Smilers veebikontserte andnud. «Mind ei ole võlunud see trussarite väel koitsas kontserdi andmine. See ei ole see point. Ma võin seal mängida, aga miks ma peaksin seda tegema,» seletas muusik. «Kuhugi telefoni lällamine ei ole minu rida. Ma ei ütle muidugi, et see vale on – see pole lihtsalt minu teema.»



«Minu tee on alati publikuga vahetu suhtlemine ja mis need veebikontserdid siis tegelikult nii erilised on? Televisioonist on kontserte näidatud eluaeg nii palju kuni televisioon olemas on olnud. See, et sa näitad seda telefonist või vaatad seda telefonist – see ei ole minu jaoks nii uudne,» lisas ta.