PILK PEALE ⟩ marp$ andis räpiklassikale «Botased kuluvad» uue kuue

«Botaste» uusversioon toob kindlasti paljudele tagasi toredaid mälestusi. Tossude margid pole ajaga väga palju muutunud, kuid marp$ keerab kogu kossu & ketsi teema täistuuridel tänasesse päeva, tehes seda ilustamata ja tänapäevaste terminitega. Terav ja ebatsensuurne lüürika on marp$i trump ka selles loos ja teda on nimetatud lausa 5MIINUSE pojaks.

Aga miks see lugu? Kui marp$ väike oli, siis ta tädi lasi seda MC Vimpli šedöövrit talle ja sellest sai esimene eestikeelne räpilaul, mis tal otsast lõpuni peas oli. «Botaste ümbertegemise idee tuli sellest, kui laulu originaalprodutsent kirjutas mulle, et teen tuusalt mussi ja et võiks koos midagi teha... Lisaks olen korralik ketsivend ja see lugu omab mu südames mega sentimentaalset kohta,» seletab marps$.