Koroonaviirus on toonud uue moeröögatuse, milleks on ....

Itaalia moedisainer Tiziana Scaramuzzo, kellele kuulub rannariiete firma Elexia Beachwear, hakkas tegema bikiine, mis vastavad koroonanõuetele ehk bikiinid on koos näo kaitsemaskiga, teatab news.com.au.

Ta andis neile nimeks trikiinid, kuna komplekt koosneb kolmest osast. Bikiinid ja mask on on samast kangast, jättes harmoonilise mulje.

Scaramuzzo sõnul muutusid tema pakutavad rannakomplektid kiiresti populaarseks ja neid ostetakse. Kuigi ta müüb neid praegu ainult Itaalias, tuntakse ka juba mujal nende vastu huvi ja ta tahab oma äri laiendada.

Itaallanna sõnul on tema disainitud rannakomplektid lillelised ja rõõmsavärvilised, aidates koroonapandeemia ajal tuju tõsta.

Scaramuzzo sõnul said trikiinid alguse sellest, et Itaaliat tabas koroonaviirus, mille tõttu riik suleti ja inimeste liikumist piirati. Tal tuli Aadria mere rannikul Senigallias asuv pood ajutiselt sulgeda. Naine leidis, et parim lahendus on kolida internetti ja pakkuda midagi uut, mida mujal ei ole.

Ta hakkas alguses tootma näomaske, et firma ellu jääks. Siis märkas, et ta saaks teha näomaskide kangast ka bikiine ja vastupidi. Üsna pea sai tema uudistoode, mis koosneb bikiinidest ja näomaskist, väga populaarseks.

Itaallanna lisas, et suvehooaeg on juba käes ja millalgi tühistatakse kõik koroonaviirusest tingitud piirangud ning on aeg taas randa minna. Kuna maske tuleb arvatavalt siiski veel kaua kanda, siis saab teha seda ka rannas, olles moekas.

Itaalias on koroonaviiruse diagnoosi saanud 221 000 inimest, viirushaiguse tagajärjel on surnud ligi 31 000 inimest ja paranenud on 109 000 inimest.