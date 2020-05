PILK PEALE ⟩ Värsked testfotod kergitavad saladuskatet Triin Ruumeti uuelt mängufilmilt

A post shared by Ken Mürk (@kenmurk) on May 11, 2020 at 5:32am PDT

Postimees kirjutas 2017. aasta jaanuaris, et Ruumeti sõnul on «Tumeda Paradiisi» näol tegemist õudusfilmi elementidega rituaalidraamast. Peategelased on tänapäeva noored edukad naised, kes elavad oma hullumeelset elu, üritades luua isiklikku paradiisi. Kõik on nali, miski pole päris. Film on juba saanud Eesti Filmi Instituudi stsenaariumitoetuse. Intsituudi lehel kirjeldatakse filmi järgnevalt: «Lugu kahekümnendate teises pooles olevatest noortest rikastest tüdrukutest, leinast, reaalsuse tajumisest ning poeesiast. Tume paradiis on see koht kuhu jõutakse siis kui elu on valestimõistetud Nietzsche ja ülepoetiseeritud reaalsus.»



Mullu suvel esitlesid Ruumet ja produtsent Elina Litvinova «Tumedat Paradiisi» Locarno filmifestivalil, leidmaks sellele kaasprodutsenti. USA veebisait Variety vahendas toona, et tegu on kaasaegse seiklusfilmiga 27-aastasest naisest, kes maadleb leinaga ja otsib armastust. «Pannud oma poolvenna kallal toime vägivaldse teo, mõistab ta, et piiride ületamise eest maksmisele kuuluv hind on üksindus.» Ruumeti sõnul sündis «Tume paradiis» ühel süngel perioodil tema elus, kui silmitsi tuli seista oma isa peatse surmaga. «Elu oli muutumas ja hea, et ma ei teadnud, mis mul ees seisab. Kõik varises kokku, kõik konstruktsioonid. Ja paari aasta pärast ka suurem osa mu illusioone.» Film loodetakse valmis saada aastaks 2021.