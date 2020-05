TÄNA ÕHTUL ⟩ David Vseviov koroona-erisaates: hirm on ohtlik epideemia, sest nakatunud muutuvad teovõimetuks

«Hirm kui epideemia on minu jaoks sama ohtlik kui haigus ja ma olen käsitlenud hirmu justnimelt epideemiana. Ja kõige üldisem järeldus on ju järgmine, et kui inimesed nakatuvad hirmu, muutuvad nad teovõimetuteks. Me muutume väga lihtsalt manipuleeritavaks, me hakkame lähtuma sellest, mida mida dikteerib meile hirm. Ja Staliniaegne nõukogude ühiskond, mis oli absoluutselt nakatunud hirmu, oli ju teovõimetu,» sõnab David Vseviov saates.

«Teatud kriitilistes situatsioonides on ju hea, kui on eriolukord ja meil on üks inimene, kes võtab vastu otsuseid – meile paistab see väga turvaline. Me ihaleme kiirete otsuste järele, tegelikult aga ütleb ajalookogemus, et kiired ja ainuisikulised otsused on suure tõenäosusega pigem valed kui õiged. Kas kaugeneme demokraatiast? Igasugused keelud ja käsud on liikumine selles suunas. Samas öeldakse alati, et see on ajutine.»

Kolmapäeval kell 19.30 Kanal 2 eetrisse jõudev telesaade «Alarm – koroonast hirmuvabalt» uurib koroonapandeemia emotsionaalseid ja ühiskondlikke tagamaid ning saavad sõna eri valdkondade eksperdid.

«Maailma ja Eesti on vallutanud koroonapandeemia hullus, mis on halvanud kogu ühiskonna. Inimesed on hakanud tundma surmahirmu millegi ees, mis neid ilmselgelt massiliselt ei tapa. Mis on selle taga? On see vandenõu inimkonna vastu? Tahetakse meid ehk orjastada? Kiibistada? Vangistada? Ja teha seda meie üle suuremat võimu võttes, sest hirmunud inimest on kõige lihtsam kontrollida? Uurime, mis on selle õiguslikud tagajärjed ja vaatame, kas ajaloo spiraal on jõudnud tagasi hetke, kus üks eestlane teise peale kaebab, kus naaber võib olla kõige ohtlikum vaenlane. Kas äkki on kõige taga hoopis hirm ise?» seisab saate intrigeerivas tutvustuses.

«15 koroona kiirabiväljakutsest 14 on paanikakõned. 10 politseile tehtavast kõnest 9 on naabrite peale kaebamised: naaber köhib, tal on külalised, lapsed jalutavad. Külaelanikud sulgevad omaalgatuslikult Eestimaa külasid – kui seaduslik see on? Mida nad kardavad?» küsib saade ja lubab ekspertarvamuste ja statistika toel välja selgitada, kas koroonaoht on üle paisutatud või mitte.

Saade uurib veel, kas ehk ei kardeta mitte hoopis «valet asja» ning miks sünnitavad keerulised ajad vandenõuteooriaid. Kas «koduarestide» kasu on tõesti suurem kui sellest tulenev kahju? Ekspertidega räägitakse saates esimeste karantiinikuude ja koroonahirmu mõjust vaimsele tervisele, suhetele, majandusele ja haridusele. Politsei ja arstid selgitavad omakorda, miks inimesed hirmuga toime tulla ei suuda.

Saates saavad sõna ajakirjanik Kärt Ulman, kasvatusteadlane Rea Raus, perearst Karmen Joller, häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela, viroloogia- ja mikrobioloogia professor Irja Lutsar, meediaekspert Marek Reinaas, ajaloolane David Vseviov, poliitik ja ettevõtja Valdo Randpere, majandusanalüütik Hardo Pajula, õiguskantsler Ülle Madise, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa, spaajuht Roman Kusma, telerežissöör ja produtsent Jüri Pihel, vandenõuteoreetik Hando Tõnumaa, kliiniline mikrobioloog Paul Naaber, Tallinna kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers, politsei peadirektori asetäitja Priit Pärkna, endine saatejuht Carmen Pritson ning taastusraviarst Ivo Kolts.