Põhja-Koreas on midagi toimumas, Rasoni linn suleti

Rason asub Venemaa suurlinnast Vladivostokist 100 kilomeetri kaugusel ning põhjakorealaste jaoks on see linn nii turismi - kui ostlemissihtmärk, teatab express.co.uk.

200 000 elanikuga Ranson on Põhja-Korea kirdeosas Põhja-Hamgyongi provintsis, kuhu 1992. aastal loodi erimajandustsoon.

Radio Free Asia teatel suleti nimetatud linn mai alguses, kohalikud ei saa enam välja sõita ja teised põhjakorealased sinna siseneda.

Samas ei ole Põhja-Korea võimud linna sulgemisest ega põhjusest, miks see suleti, avalikult teatanud.

Lõuna-Korea teatel kahtlustavad kohalikud elanikud, et nende linn on koroonakolle ja võimalik, et paljud on seal nakatunud koroonaviirusega, kuigi Põhja-Korea on seni eitanud, et seal oleks nakatunuid ja viirushaiguse tagajärjel surnuid.

Venemaal koroonapandeemia kestab ja kohalike arvates võis koroonaviirus jõuda nende linna Vladivostokist. Rasoni elanikud ei tea, kui kaua nad oma linnas «vangis» olema peavad.

Lõuna-Korea poliitikaekspertide teatel ei saa välistada, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un plaanib seal hoopis mingit propagandasündmust ja selle ettevalmistamise tõttu linn suleti.

Põhja-Korea kirdeosas asuv Rason, kus on erimajandustsoon FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Põhja-Korea teistest osadest rongiga Rasoni sõita soovijatel kontrollitakse isikut tõendavaid dokumente ja rongipileti olemasolu, samas nad ei tohi siseneda Rasonisse. Kui varem kulus rongiga Chongjinist Rasonisse sõitmiseks 1,5 tundi, siis nüüd kulub dokumentide kontrollimise tõttu kolm tundi.

Rason on linn, kus Põhja-Korea kaubandusetteveõtete esindajad on kohtunud Hiina ja Venemaa kaubanduspartneritega, kuid ka nende kohtumised jäävad nüüd ära.

Välisekspertide sõnul võis Põhja-Korea Rasoni sulgeda põhjusel, et linnas on palju koroonaviirusse nakatunuid.

Nad lisasid, et kuigi Põhja-Korea on eitanud, et neil oleks koroonaviirust, on see viirus naaberriikides ja enne seda kui Põhja-Korea oma piiri sulges, oli seal palju hiinlasi ja venelasi.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un oli aprillis ligi kolm nädalat kadunud, mille tõttu hakkasid levima jutud, et ta võib olla surnud. Veel pakuti, et talle tehti südameoperatsioon, mis ebaõnnestus ja ta on koomas.

Kuid Kim ilmus välja ja spekulatsioonid ei pidanud paika. Põhja-Korea meedia avaldas 2. mail fotod ja video, mille kohaselt avas Kim 1. mail Pyongyangi lähedal uue väetisetehase.