Miljonite miilide poolt eraldatud! Pandeemia ajal isaks saanud Diplo pole oma pojaga veel kohtunud

«Sain karantiinis terve lapse! Olin teda postitades kõhklev, sest tal on juba palju parem soeng kui minul...Kuid ka seetõttu, et ma pole saanud temaga veel kohtuda, sest oleme miljonite miilide ja suletud piiride poolt eraldatud,» kirjutas Diplo. «Ta nimi on Pace, tema ja ta emme on terved ja õnnelikud ja ma kohtun nendega kohe, kui ülemaailmses olukorras midagi paraneb.»