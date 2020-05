Grete Paia: saarlased on skandaalsete võrkpallurite osas jagunenud kahte leeri

Kuna Saaremaalt pärit lauljatar kuulus Rally Estonia eritiimi ja transportis paaril korral COVID-19 proove Tallinna SYNLABi, siis temal vedas ja ta ei pidanud tervet karantiini perekonnast eemal veetma. Gretel on õnnestunudkodusaarel käia mitmel korral, seal hulgas ka äsja möödunud emadepäeval.



«Ma olen üsna lennuka fantaasiaga ja kui mul need proovid esimest korda peal olid, siis mul hakkasid igasugused mõtted peas läbi ketrama. «Huvitav, mis siis juhtuks, kui mulle nüüd kits teele ette hüppaks ja natuke õnnetult läheks mul see asi!» Aga õnneks läks kõik hästi,» rääkis Grete Raadio 2 saates «Hommik».



Lauljataril endal pole küll koroona sümptomeid esinenud, et mõned tema tuttavad pidid selle siiski läbi põdema – mõni kergemalt, mõni raskemalt. «Õnneks kõigiga on kõik nüüd hästi ja minu pere jäi puutumata,» lausus Paia.



Koroonakriisi alguses lahvatas suur skandaal seoses Saaremaal käinud Itaalia võrkpalliklubiga Milano Powervolley. Pärast reisi jäi osad võrkpallurid haigeks ja pandi kodumaal karantiini, Saaremaa VK tegevjuhil Hannes Sepal tuvastati koroonaviirus. Paia sõnul on saarlased selle intsidendi osas jagunenud kahte leeri, ent tema soovib sellest rääkides jääda apoliitiliseks.



«Eks mul oma arvamus sellest on, aga nagu räägiti, et kui ei oleks seda võrkpallimängu olnud, siis oleks Kirkorovi kontserdil see pauk ära käinud,» nentis ta.