VIDEO ⟩ Austraallasest Hiina ekspert on veendunud, et koroonaviirus on pärit Wuhani laborist

USA süüdistab juba mõnda aega Hiinat, et see riik varjab uue koroonaviiruse algupära, kuid Hiina on seni eitanud, et see võis laborist valla pääseda ja rõhutanud, et viirus jõudis tõenäoliselt inimestele turul müüdud loomadelt, teatab dailymail.co.uk.

Austraallasest Hiina ekspert Clive Hamilton toetab USA seisukohta, et koroonaviirus pärineb Wuhani viroloogialaborist, mitte Huanani mereandide ja metsloomaturult ning tema sõnul on selle kohta tõendeid. Hamiltoni sõnul lükkasid Hiina teadlased ümber, et Huanani mereandide ja metsloomaturul müüakse nahkhiiri, kellelt osade ekspertide arvates võis koroonaviirus inimestele jõuda. Hamiltoni sõnul lükkasid Hiina teadlased ümber, et Huanani mereandide ja metsloomaturul müüakse nahkhiiri, kellelt osade ekspertide arvates võis koroonaviirus inimestele jõuda.

Austraallane lisas, et Hiinas esimesena koroonaviiruse nakkuse saanud inimesed ei olnud kunagi käinud Wuhani Huanani turul ega ostnud ja söönud nahkhiiri.

Ta jätkas, et alguses hakati süüdistama Wuhani turgu, kuid hiljem lükasti mitme eksperdi poolt ümber, et see koht on koroonaviiruse alguspaik.

«Olen veendunud, et uus koroonaviirus on pärit Wuhanis asuvat viroloogialaborist. Sellele hakkasid kohe viitama ka hiinlased, kuid Hiina võimud tegid kõik, et inimeste suud sulgeda. Hiina patsient 0 oli viroloogist naine, kes töötas Wuhani laboris. Kui hakkasid liikuma jutud, et viirus võib pärineda laborist, ta kadus ja on seni kadunud,» teatas Hamilton.

Hamiltoni andmetel on Wuhani viroloogialaboris tehtud loomadega, kaasa arvatud nahkhiirtega katseid ja loodud uusi ohtlikke viiruseid.

Kaitserõivastest uurijad laboris. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

«Minu hüpoteesi kohaselt tegeles Wuhani labori töötaja uue viiruse uurimisega, sai selle nakkuse ja nakatas Wuhanis ringi liikudes paljusid,» selgitas austraallane.

Ta viitas kahele hiinlasest teadlasele Botao Xiaole ja Lei Xiaole, kes 6. veebruaril avaldasid teadustöö, mis kannab pealkirja «Uue koroonaviiruse võimalik päritolu».

Nende töös on kirjas, et nahkhiired elavad Wuhanist 900 kilomeetri kaugusel, selle linna elanikud ei ole kunagi nahkhiiri söönud ja neid ei müüda sealsetel turgudel, kaasa arvatud Huanani turul, mida peetakse viiruse algkohaks.

Kinnipüütud nahkhiired Indoneesias Jaava saarel Solos, kus nad müüakse turul FOTO: /AP/Scanpix

Ka mitme teise riigi teadlased on sekptilised, et uus koroonaviirus pärineb Wuhani turul müüdud nahkhiirtelt.

Briti meditsiinieksperdi John Campbell teatel arvati mõni aeg tagasi, et nahkhiirte ja inimeste vahel oli veel mingi liik, mille kaudu koroonaviirus nahkhiirtelt inimestele jõudis. Selleks pakuti soomusloomi pangoliine, kuid üsna pea lükati see ümber.

Campbelli arvates ei saa olla kokkusattumus, et pandeemia alguspunktiks peetakse Wuhani viroloogialaborile lähedast paika, Huanani turgu. Tema teooria kohaselt võisid labori teadlased teha loomadega uuringuid ja katseid ning hiljem müüsid need Huanani turul.

Britt lisas, et seni ei ole kindlaid tõendeid, et viirus hakkas levima Wuhani Huanani turul.

USA patoloogi Chris Martensoni sõnul on uut koroonaviirust SARS-CoV-2 kodeerivas RNAs (ribonukleiinhape) kahtlane nukleotiidide järjestus, sest sellist järjestust ei esine üheski teises kaugelt ega lähedalt seotud viiruses.

Ta lisas, et veelgi kahtlasem on see, et see nukleotiidijärjestus on RNA järjestuse punktis, mida nimetatakse furiini lõikamiskohaks, kus ensüüm furiin suudab valke täpselt lõigata.

Martenson jätkas, et see ei ole tõenäoliselt loodusliku mutatsiooni tulemus, kuna muutumine toimub ühe juhusliku nukleotiidi võrra korraga, mitte ei teki järsku täiesti uut järjestust.

Lõuna-Korea ja USA luure andmetel oli Wuhani viroloogialabor 7. - 24. oktoobrini 2019 suletud, sest seal leidis aset midagi väga ohtlikku. Ohtlik sündmus võis leida aset ajavahemikul 6. - 11. oktoobrini 2019.

Arvatakse, et see oli seotud koroonaviiruse uurimise ja selle viiruse lekkega. Asjatundjate arvates hävitasid hiinlased Wuhani laboris kõik, mis oli seotud viimase aja koroonaviiruste uurimise ja katsetega.

Hiinat süüdistatakse haiguspuhangu alguse varjamises, mille tõttu maailma teised riigid ei jõudnud koroonaviiruse levimisele piisavalt kiiresti ja õigeaegselt reageerida.

Hiina pani Hubei provintsi ja Wuhani karantiini alles 23. jaanuaril, enne seda jõudsid miljonid sealt pärit inimesed reisida nii riigi siseselt kui välismaale, nakatades paljusid inimesi uue koroonaviirusega.

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 4,3 miljoni inimese, viirushaigus on võtud elu ligi 300 000 inimeselt ja paranenud on rohkem kui 1,6 miljonit inimest.