6-aastase tütre kipitavat silma uurinud ema ehmatas, kui põhjust nägi

Missouri osariigist pärit SibiKaia Monk (6) kurtis emale, et ta ei näe korralikult ja et ühes tema silmas on põletav valu.

Tüdruk viidi traumapunkti, kus arstidele selgitati, et tema pisarakanalisse on väidetavalt putukas roninud. «Selleks hetkeks, kui me haiglasse jõudsime, oli ta väga rahulik ning me saime õega rääkida,» avaldas tüdruku ema Kris.

Samal ajal, kui perekond ooteruumis õega rääkis, kukkus putukas tüdruku silmast välja. Kuueaastane SibiKaia pani putukale nimeks Todd ja nõudis, et saaks seda samuti näha. «SibiKaia pigistas oma silma kinni ja kui ta selle uuesti lahti tegi, kukkus see lihtsalt välja,» meenutas pereema.

«Nii minu, õdede kui ka arsti esimeseks reaktsiooniks olid külmavärinad.»

«Ta küsis, kas ta võib seda näha ja kui ma talle seda näitasin, siis ütles ta lihtsalt «tere, Todd!» ning kõndis rahulikult minema.»

Daily Star kirjutab, et tüdruku silmas olnud putukas oli sama suur kui näiteks aeduba.

«Mina püüdsin seal mitte paanikahoogu saada, sest mu tütre silmast tuli just putukas välja ja tema oli lihtsalt nagu, et «Oh, vaata - putukas! Lähme ja sööme nüüd jäätist»,» sõnas Kris.

Pärast šokeerivat vahejuhtumit tuli SibiKaial viis päeva antibiootikume võtta, kuid õnneks tema sarvkest kahjustada ei saanud. Samuti on väike tüdruk endiselt Toddist huvitatud ning on emalt isegi uurinud, kas nad võiks ta omale lemmikloomaks võtta.

Krisil ja Josephi peres on seitse last, kellest kuuega elavad nad karantiini ajal üheskoos. Perekond oli parasjagu tegemas lõket, et tähistada SibiKaia vanema venna 21. sünnipäeva, kui tüdrukule putukas silma lendas.

Pereema Kris lisas: «See oli ilmselt üks huvitavamaid asju, mida olen ühegi oma lapsega kogenud ja temaga on kõik korras, nii et nüüd on see meie jaoks veel huvitavam.»

«Tal on nüüd rääkida üks uskumatu lugu,» lisas naine.