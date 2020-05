PAPARATSO ⟩ Kas nublu ostis endale koroonakriisi ajal musta bemari?

Kuulutusest selgub ka see, et auto mootorit on tuunitud, kuid tehnilisse passi seda kantud pole. Samuti pole sõidukil kehtivat liikluskindlustust ja selle eest võib politsei trahvi teha.

Pole teada, kas auto omanik on nublu või oli ta sõbra masina roolis. Kui BMW kuulub tõesti räpparile, võib arvata, et kriis pole temalt jalgu alt ära löönud. Avalikest üritustest, kus nublu esinema pidi, on seni ärajäämisest teatanud vaid Pühajärve jaanitule ja Soome festivali All Day ON! korraldajad.