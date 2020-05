GALERII ⟩ Vastavatud ostukeskused alustasid kohe allahindlustega

«Ülemiste keskus on tühistanud kõik turunduskampaaniad ja -üritused, mis inimesi praegu keskusesse kutsuksid,» kommenteeris Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm Elu24-le.

Samas tunnistas Nõmm, et keskuses on traditsiooniline hooajakeskne allahindlus. «VeebiMOENS juhib huvilisi hoopis meie rentnike e-kaupluste parimate pakkumisete juurde. Oluline on see, et inimestel oleks valikuvõimalus, kas tulla kohale või teha oma vajalikud ostud veebist,» selgitas ta.

Citycon OÜ kaubanduskeskuste juht Kristjan Maaroos rääkis Elu24-le, et nemad on rakendanud poliitikat mitte lubada Rocca al Mare Keskuses vähemalt kuni eriolukorra lõpuni turundusüritusi ja tooteesitlusi.

«Samuti oleme katkestanud kõik keskuseülesed suured müügikampaaniaid ja loobunud üürnike allahindluste reklaamist füüsilistes poodides oma meediakanalites. Selle asemel on meie keskustes veel nädala lõpuni käimas #püsikodus kampaania, kus me toetame oma keskuse rentnike allahindlusi nende e-kanalites,» selgitas Maaroos.

Ka on rentnikel tungivalt soovitatud kauplustes suure allahindlustega müügikampaaniad ära jätta. Lõplik vastutus selles osas jääb aga Maaroosi sõnul üürnikele. «Nende motiivide ja eesmärkide kohta tuleb küsida iga ettevõtte käest eraldi,» soovitas ta.

Tavaline osa jaekaubandusest

Aallahindlused on kaubanduse loomulik osa kuna läbi allahindluste saab kaupmees kiirendada kaupade käivet, vabaneda seisma jäänud artiklitest ja teha ruumi hooaja uuele kaubale.

Nõmme sõnul ei saa allahindlusi ka päriselt ära keelata.

«Kahtlemata on vahepealne sulgemisperiood tekitanud suuremad kaubavarud, mida täishinnaga realiseerida ei ole enam võimalik,» selgitas Maaroos.

Lisaks on ka Eesti tarbija juba harjunud sellega, et osad kaubad on kauplustes kas hooajaliselt või jooksvalt allahinnatud.

«Aga me jälgime väga tähelepanelikult, et keegi ei teeks agressiivseid turunduskampaaniaid, mis suurt hulka inimesi soodsate hindade või muude peibutustega ühte kohta lühikese aja jooksul kokku tooks,» kinnitas Nõmm.

Siiani on Nõmme sõnul Ülemiste keskuses tegutsevad kaupmehed olnud ses osas ka vastutustundlikud.

Turvaline ostlemine

Kuna turvalise ostukeskkonna tagamine on Maaroosi sõnul eelkõige siiski kolme osapoole – kaubanduskeskuse, üürnike ja klientide – ühine vastutus, siis loodab ta siinkohal mõistlikule käitumisele. «Kuid kui me näeme olukordi, mis võivad seada turvalisuse ohtu, sekkume kindlasti,» lubas Maaroos.

Mõlemas keskuses lähtutakse kehtestatud lisapiirangutest, mis näevad ette 2+2 reegli järgimist, rangemat hügieeni ja muid meetmeid viiruse tõkestamiseks.

Kui üldaladel vastutab nende nõuete täitmise eest kaubanduskeskus, siis üüripinnal on see iga üürniku enda asi.

Ka mõlemas keskuses olevad avalikud puhkealad on hetkel suletud, et vältida inimeste kogunemisi kohapeal.

«Reageerime olukorrale paindlikult ja vastavalt vajadusele, kindlasti on meie turvateenistus valmis ka selleks, et nädalavahetusel võib olla rohkem rahvast,» kinnitas Nõmm.

Kuna Ülemiste keskuses on palju ruumi ja inimesed jagunevad üldaladele ning erinevatesse kauplustesse laiali on ses mõttes Nõmme sõnul isegi hea, et paljudes kauplustes on pakkumisi, mis inimesi rõõmustavad, sest nii ei kogune nad ühte kohta.