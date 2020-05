PILDID ⟩ «Troonide mängu» Sansa ehk Sophie Turner võttis uue rolli jaoks paljaks

24-aastane Turner mängib sarjas tegelast nimega Jane, kes pääseb välja vaimse tervise keskusest. Ta satub lennuõnnetusse ning on üks kahest ellujääjast. Tegevustik leiab aset lumises mäetipus, kuhu lennuk kukkus.

Turner ütles hiljutises intervjuus, et sarja sisu on tema jaoks väga oluline. «Ta (Jane – toim) kavaldab ennast vaimse tervise keskusest välja ja plaanib ennast ära tappa. Ta on depressiivne ja tunneb, et lootust pole. Aga ta satub hoopis võitlema elu eest, mida ta esialgu ei tahtnudki,» rääkis Turner Varietyle.

Näitlejanna lisas, et tunneb Jane'i tegelaskujuga seost. «Ma olen olnud kindlasti samas kohas nagu tema, nii et see polnud mu jaoks võõras,» ütles ta. Küll aga on see erinev Turneri varasematest rollidest Sansa Starkina «Troonide mängus» ja Jean Greyna «X-meeste» filmides.

Kuna seriaal räägib vaimse tervise probleemidest ja enesetapust, nõudis üks stseen Turnerilt alastiolekut: ta pidi olema duši all ning vaatama tõtt žiletiga. Jane siiski ei võta endalt elu, vaid jätkab jalgade raseerimisega.

Sophie Turneri alastistseen seriaalis «Survive». FOTO: Kaader sarjast

«Survive» on saadaval mobiiltelefonidele mõeldud voogedastusplatvormil Quibi, mida hetkel veel Eestis kasutada ei saa. Platvormi eripära on see, et sarja episoodid peavad olema lühemad kui 10 minutit.