Fitnessikaunitar Kaisa Abner annab nõu, kuidas kriitikat taluda: lambi Maali Uugametsast ei läheks sulle grammivõrdki korda...

«Kuidas üleöö teenib su negatiivse tähelepanu naine, keda äkitselt on tähele pannud su mees...või kuidas äkitselt ajab see naine su hinge täis, sest tal on midagi, millest sa ise oled tükk aega puudust tundnud... Oled sa kunagi mõelnud, et tegelikult kõik need negatiivsed sapised emotsioonid tekivad sinus ja peegeldavad ainult sind ennast ja sinu rahulolematust iseendaga?»