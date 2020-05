Viljandi folk toimub 3000 osalejaga. Korraldaja selgitab, kuidas see võimalik on

Viljandi folgi peakorraldaja Ando Kiviberg rääkis Vikerraadio saates «Uudis+», et Viljandis on võimalik püsti panna kolm lava, mis tähendab, et iga lava juurde saab kuni 1000 inimest: kokku 3000 inimest.

«Kui ainult 1000 inimesele tohiks teha, siis meil tõenäoliselt ei õnnestuks tänavu festivali korraldada, aga me saame Viljandi linnas jaotada ära lavad selliselt, et üle 1000 inimese korraga ühes kohas ei kogune,» lubas Kiviberg.

Kivibergi sõnul toimub festival kindlasti teistsugusena, kui inimesed harjunud on. «Festival toimub neli päeva mitmel laval, aga suure tõenäosusega välisesinejateta. Tavaliselt on umbes kolmandik programmist välisartistid,» ütles Kiviberg.

Kivibergi sõnul selgub eelmiste aastate piletimüügi statistikast, et sageli meelitavad publiku kohale just välisesinejad, kuid lisas, et aastate jooksul on Eesti rahvamuusika skeene kasvanud maailma tipptasemele. «Me saame teha programmi, kus peaaegu kõik on Eesti artistid ja see programm on väga põnev. Kõik Eesti tipud on kohal,» lubas ta.

Õhus on ka variant, et esineda saavad lähiriikide artistid Lätist, Leedust ja Soomest, ent see on kahtluse all, kuna välismaalt tulnutele kehtib kahenädalane karantiinis püsimise kohustus.

Sellist vaatepilti sel suvel ilmselt ei näe. Korraldaja sõnul saab tänavu pilt olema palju hõredam kui tavaliselt. FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Korraldaja avaldas, et praegu on müüdud ligi 2900 passi. «Miski minus ütleb, et see tung siiski saab olema päris tugev. Inimesed on oodanud ja see tähendab, et ettenähtud passid müüme ilmselt kõik maha,» avaldas Kiviberg lootust.

Korraldaja tunnistas, et tänavune festival kasumit ei too. «Me näeme, et me jääme sel aastal igal juhul festivaliga miinusesse, aga peamine asi on see, et me tahame inimesi rõõmustada. See järjepidevus on küll emotsionaalne argument, aga see on päris tugev argument,» sõnas ta.