FOTOD ⟩ Soomlanna võimas muutus: kondiklibust fitnessistaariks

(In English below) Sama nainen, sama sydän, mutta kuvien välillä eroa 6 vuotta ja tasan 30 kiloa 😳 Tänään on tasan viisi vuotta siitä, kun tapasin @mahonenaki kanssa ekan kerran ja laitoin hänelle Facebookissa kaveripyynnön, koska @artturikallio ja @profx666 olivat mulle Akista puhuneet. Tuolloin olin jo lähinnä itsekseni heilunut salilla vuoden verran painojen vietävänä, silloin tällöin Artturin ja Tommin kanssa jumpaten myös ja noista ekoista kuvista olin jo saanut n 6 kiloa painoa nousemaan. Nyt 5 vuotta myöhemmin Akin tapaamisen jälkeen painoa on tullut hänen valmennuksen aikana n 24kg, 6 maailmanmestaruutta ja Ms Universe -voitto, kisoja yhdessä ollaan käyty 19, joissa olen kaikissa ollut 3 parhaan joukossa tai voittanut. 💪 Kehossa suuri muutos, korvien välissä vielä isompi. Tässä voisi hyvin lainata @christopherpoindexter ””If darkness is really not darkness at all, but rather, the absence of light, then my flaws are not really flaws at all, but rather, the absence of you.”” Mene niin pitkälle kuin pääset ja sitten ota vielä yksi askel. Paras on vielä tulossa ❤️ —— Same woman and same heart, only difference is 6 years and exactly 30 kilos between the photos. Today is exactly 5 years when I met @mahonenaki the first time and sent him Facebook friend request. When we met, I had already managed to gain 6 kilos (mostly muscle) within one year, so together with my Alpha, I have now achieved 24 more kilos, won 6 World championships and one Ms Universe competition. Tohether we have been to 19 competitions, all of which I have either won or been in top 3. 💪 A big change (can you really believe that I actually weight 30 kg more in the pictures below?) in the body but even bigger between the ears. Here I would love to quote Christopher Poindexter “”If darkness is really not darkness at all, but rather, the absence of light, then my flaws are not really flaws at all, but rather, the absence of you.”” Go as far as you can and then take one more step. The best is yet to come ❤️ @sporttimekka @voimalaitosmerihaka @voimalaitos @unikulmafinland @tuominen.vesa @vihannesporssi @kaitsuvuorio @lancefieldgraeme @wffdaniellancefield @blairloveday_procomp

