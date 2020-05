23 aastat hiljem: kas poksilegendide supermatš tulekul?

57-aastane Holyfield kinnitas, et on päri 53-aastase Tysoniga ringis kohtuma ühel tingmusel – nokauteerivad löögid peaksid kohtumises olema keelatud.

Vaatamata sellele intsidendile ei kanna Holyfield Tysoni vastu vimma. Holyfield ütles The Sunile: «Ma teeksin seda! Ma tahan Mike Tysoniga võidelda. Olen valmis selleks ka 57-aastasena. Olen veendunud, et võidan teda. Aga muidugi soovib ka Mike mind võita.»

«See matš oleks suurepärane. Oskan endiselt lüüa, ehk enam mitte «surmahoope» anda. Ma teen talle haiget, ma näitan, et olen endiselt võimeline ta auti lööma. Mike näikse olevat heas vormis nii füüsiliselt, kui mentaalselt. Kuid kui selle matši eest ka raha saab, siis teeme ära! Tean, et mõlemad oleme kuulutanud oma tagasitulemisest, on selge, et meievaheline kohtumine oleks see, mida inimesed tahaksid näha.»