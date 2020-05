PILDID JA VIDEO ⟩ Viirushaiguse Covid-19 seljatanud venelanna pääses haiglast oma 100. sünnipäeval

Haigla teatel on Pojarkova Venemaal esimene nii eakas inimene, kes on paranenud viirushaigusest Covid-19.

«Ilmnes, et ta on väga tugev ja ta ei andnud alla,» ütles Moskva Ajukeskuse tegevjuht Vsevolod Beloussov.

Venemaal on koroonaviirus diagnoositud 242 000 inimesel, viirushaiguse tagajärjel on surnud üle 2200 inimese ja paranenud on 48 000 inimest.

Venemaa on teatanud, et miljoni elaniku kohta on 13 koroonasurma, samas maailmas on keskmiselt 36 koroonasurma.