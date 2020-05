ESIMENE FOTO ⟩ Vaata, kui uhket maja ehitavad Floridasse Eesti spordikaunitar Grete Griffin ja ta profisportlasest abikaasa

Nimelt vastas spordikaunitar Instagramis oma jälgijate küsimustele ning kergitas muuhulgas saladuseloori uue maja kohta, mis veel ehitusjärgus on.

Grete avaldas Instagram Story vaheldusel ka, et Texases elavad nad seni, kuni nende maja Floridas valmis saab.

Fotolt paistab, et tegemist võrdlemisi suure elamisega, ent pole ka imestada – Grete avaldas Instagram Story vahendusel ka, et soovib abikaasaga tulevikus perelisa.

Grete abikaasa on Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) mängija Robert Griffin III. Väljaanne www.coed.com kirjutab ka, et profiliigas mängiva Robert Griffin III vara väärtus oli 2019. aastal umbes 16 miljonit dollarit.

Türilt pärit Grete on seitsmevõistleja, tema õde on Grit Šadeiko, kes on samuti Eesti seitsmevõistleja ja ka 2011. aasta Euroopa noorte meister seitsmevõistluses.