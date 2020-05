Vene skandaalse kiriku mosaiike muudeti taas. Esmalt kadus Putin, nüüd Stalin

Uudistelehekülje Openmedia ajakirjanik Jelena Malahhovskaja tutvus vastvalminud hiigelkirikuga seest ja märkas, et Stalini nägu mosaiigil enam ei ole, teatab is.fi.

Stalin oli kiriku mosaiigi sellel osal, millel kujutatakse Suurt isamaasõda ja võiduparaadi Moskva Punasel väljakul 1945. Punaarmee sõduri käes on Stalini pilt.

Jossif Stalini kujutamine kirikumosaiigil tekitas Venemaa õigeusukirikus vaidluse, sest osa pühadest isadest pooldas nõukogude liidri jäädvustamist ajaloolise tegelasena. Osa preestritest aga arvas, et Stalin ei sobi kirikuseinale oma rahva vastu korda sadetud julmuste tõttu.

Stalini vastu olnud preestrid said võidu ja nüüd on ta eemaldatud. Mosaiigil on Punaarmee sõduri käes nüüd loosung tekstiga «Tõstame Berliini kohale võidulipu».

Juba varem eemaldati Venemaa kaitseväe põhikiriku mosaiigilt president Vladimir Putin ja veel mõned Venemaa nüüdisaja poliitikud.

Krimmi anastamist kujutavat mosaiiki muudeti lõpuks nii, et Putini ja poliitikute asemele tehti õigeusu kiriku preestrid ja ikoonid.

Veel muudeti mosaiigi teksti neutraalsemaks. Algselt oli mosaiigil lause «Krimm on meie», mille asemel on nüüd «Oleme koos».

Kiriku ehitamist kontrollinud ülempreester Leonid Kalinin ei soovinud mosaiikidelt Putini ja Stalini eemaldamist. Tema seisukoht on, et mõlemad mehed on osa Venemaa ajaloost.

Kalinini sõnul ei oleks tavalised kirikuskäijad Putini ja Staliniga mosaiike näinud, sest need asuvad pühakoja kooriosas.

Venemaa relvajõudude peakiriku sisevaade FOTO: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Kui Vene meedia kirjutas, et kaitsejõudude kiriku mosaiigil on kujutatud nii Putinit kui Stalinit, tekkis skandaal ja lõpuks otsustati, et kumbki tuntud mees ei sobi.

Lisaks teatas Putin, et tema silmis ei ole ta jäädvustamine kiriku seinal sobiv. Putin aga ei öelnud sõnagi, mida peaks tegema Staliniga.

Moskva lähedale Kubinkasse Patriootide parki ehitatud kaitsejõudude peakirik pidi avatama 9. mail, kui möödus 75 aastat Suure isamaasõja lõpust.

Koroonaviiruse tõttu jäid kiriku sisseõnnistamine ja avamine ning sellega kaasnema pidanud pidustused ära.

Õigeusu kiriku teatel ei ole uut avamiskuupäeva määratud, seda tehakse vastavalt sellele, milline on Venemaal epideemiaolukord.

Venemaa relvajõudude peakirik asub Moskva lähedal Kubinkas Patriootide pargis FOTO: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix