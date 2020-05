Koroonakarantiini liikumiskeelu ajal kallima juurde läinud mees sai Küprose presidendilt armu

Presidendi ettepanekul muudeti koroonakarantiini liikumiskeeldu puudutavaid määrusi nii, et edaspidi saab karistada rahatrahviga.

Kallima juurde läinud mehe juhtum leidis aset Küprose idarannikul Famagustas, mille kohus oli alguse seisukohal, et mees sihilikult rikkus koroonaaegset liikumiskeeldu.

Mehe ema sõnas kohalikule meediale, et ta poeg ei elagi enam kodus, vaid kallima juures. Seega pidas politsei ta kinni siis, kui ta põhimõtteliselt oli oma elukohta minemas. Ema sõnul ei saa koju minemist pidada liikumismääruse rikkumiseks.

Küprosel on koroonaviiruse diagnoos 905 inimesel, viirushaiguse tagajärjel on surnud ligi 20 inimest ja paranenud on 450 inimest.