Britid rõõmustavad Tallinn Music Weeki toimumise üle

«Kui paljud riigid pole veel avalike ja eriti just siseruumides toimuvate ürituste keeldu tühistanud, siis Tallinn Music Week teatas, et augustisse planeeritud üritus toimub,» jagas suurepärast uudist ka Londonis baseeruv muusikaleht The Line of Best Fit.



«Koronaviiruse suhteliselt madal levik Eestis on viinud piirangute leevenemiseni,» kirjutab NME. «Sel nädalal avati riigis muuseumid ja galeriid. Alates reedest (15. mai) on lubatud autoüritused, pealtvaatajateta spordisündmused võivad toimuda aga alates esmaspäevast (18. mai).»



Viimane raport hoiatas, et Suurbritannia iseseisvaid muusikafestivale on ähvardamas suur oht. Kuna koroonakriisi tõttu on paljud korraldajad olnud sunnitud oma plaane sel aastal tühistama, ei pruugi neil kriisi lõppedes enam mingit tulevikku olla.