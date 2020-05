Luisa Rõivas: mina ja Taavi ei ole kindlasti selline harmooniline paar, kes ei tülitse

«Olen seltskonnaajakirjandusest hoidnud eemale. Ma arvan, et olen päris palju intervjuusid andnud ja hetkel ma ei tunne, et mul oleks tohutult midagi uut anda. Ja kuna ma ei tegele hetkel laulmisega – ja see vist ei ole ka hetkel võimalik väga kuskil laval käia, kontserte ei toimu) – seega mul ei ole ka tööalaselt väga vaja ennast presenteerida või kuidagi näidata,» seletas Rõivas «Vikerhommikus», miks ta on palju intervjuupakkumisi ära öelnud.



Sel nädalal raputasid eestlasi nii Sildarude perekonna purunemine kui Sal-Sallerite lahkuminek. Luisale meeldiks, kui Eesti meedia selliseid uudiseid nii kollaselt ei kajastaks. Tema ise on endale suutnud kasvatada piisavalt paksu naha, et meedia pole juba ammu suutnud talle väga palju haiget teha. «Ma tunnen, et olen karastunud,» lausub Luisa.



Netikommentaare ta ei loe ja seda juba pikemat aega. «Need ei saa mind häirida, sest ma ei loe neid. Ja üldiselt, kui on meie perest mingid uudised olnud, mis ei ole meie enda poolt üldse kuidagi kaasa aidatud, siis ma olen alati helistanud ja palunud toimetajal panna kommentaarium lukku. Eriti ma teen seda siis, kui lugu kajastab kuidagi lapsi.»



Luisa ei oska öelda, kas meedial on võim ka suhteid lõhkuda ja inimesi lahku ajada. «See oleneb väga inimestest ja nende närvikavast, et kui tugev sa oled. Ma arvan, et suhted püsivad ikka siis, kui nad on tugevad ja usaldusväärsed ning seal on palju mõistmist ja ka järelandmist,» seletas Rõivas.



«Mina ja Taavi ei ole kindlasti selline harmooniline paar, kes ei tülitse – me tülitseme ja ma arvan, et seda teevad kõik paarid. Ma ei usu selliseid asju, et inimesed ei tülitse omavahel. Igasugustest argiasjadest on ka võimalik tüli üles kiskuda,» nendib ta. «Ka meie tülitseme ja vaidleme ning ma arvan, et see on see, mis hoiab koos ja teeb elu põnevaks.»



Taavi ja Luisa on koos olnud alates 2007. aastast. Kümme aastat pärast esmakohtumist abiellunud paari peres kasvavad kolm last: 11-aastane Miina Rihanna, 3-aastane Hermann ja peagi oma esimest sünnipäeva tähistav Uma. Kui Luisalt uuriti võimaluse kohta, et nende perre võiks veel mõni laps sündida, vastas naine kiirelt ja konkreetselt «Ei»!